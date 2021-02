Comix Zone : le chef d’œuvre lancé trop tardivement sur SEGA Mega Drive…

Pour le joueur, il s’agit donc d’évoluer de case en case pour essayer de se sortir de cette situation pour le moins incongrue (et inquiétante).

Le côté « comics » est ici magistralement rendu, avec non seulement des niveaux qui s’enchainent comme les pages d’une BD (et parfois plusieurs chemins au choix), mais aussi des dialogues dans des bulles, y compris durant les combats.

À cela s’ajoutent de nombreuses onomatopées (comme dans un vrai comics en fait), et certaines bordures plus fragiles, qui peuvent être détruites via un coup puissant, ou encore en y projetant un ennemi. On peut même arracher un bout de page pour en faire un avion en papier avant de l'envoyer sur le personnage à combattre. Effet garanti !