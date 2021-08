Jeux vidéo : quand la passion était encore dans le carton… [Hors-Série]

Evidemment, chaque studio cherche aujourd’hui, et on peut le comprendre, à proposer un jeu capable de rivaliser ou de cohabiter avec ces mastodontes du multijoueur. Des jeux qui sont, de plus, « free to play » (gratuits donc) et qui vont évoluer au fil des semaines afin d’inciter le joueur à relancer une partie quotidiennement.

Il fut un temps où la tendance était de coller du multijoueur partout (oui, même dans God of War…), aujourd’hui elle est au free-to-play addictif, quitte à parfois afficher un sérieux manque d’inspiration (coucou Ubisoft et XDefiant, coucou Sony et Destruction AllStars), voire à flinguer l’aura d’une série historique (coucou Konami et PES).