Kid Chameleon : le jeu le plus "chébran" de la SEGA Mega Drive ?

Mais tempérons : dans les faits, si les premières transformations de Kid Chameleon confirment effectivement le style du jeu, on se heurte rapidement à une difficulté assez corsée, pas vraiment aidés par cette rigidité évoquée plus haut. Et la complexité s'accentue avec la multiplication des « blocs » : certains offrent certes des bonus, mais d’autres disparaissent lorsqu’on les touche, se transforment en ascenseur (qui peuvent vous tuer), se révèlent glissants, ou encore indestructibles…

À cela s'ajoutent également des diamants à collecter. Comme dans un Super Mario Bros, en récupérer 100 permet d'obtenir une vie supplémentaire, et il est aussi possible de les utiliser pour déclencher certains pouvoirs, spécifiques aux différentes transformations (deux pouvoirs par transformation en règle générale). Pour cela, il faut maintenir le bouton A enfoncé, et appuyer sur la touche Start.