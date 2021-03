Road Avenger : le jeu SEGA MEGA CD par excellence ?

On doit également à WolfTeam le shoot’em up Sol-Feace, toujours sur MEGA CD, et les jeux Tales of Phantasia, Tales of Destiny et Tales of Eternia, sous la tutelle de Namco.

Road Avenger, lui, a également été proposé sur MSX, et s'est doublé d'une version LaserActive. Le jeu a par ailleurs été vendu en bundle avec le MEGA CD 2, ce qui a contribué à le rendre extrêmement populaire. Rebaptisé Road Blaster, il a par la suite été porté sur PlayStation et SEGA Saturn, dans une compilation où il côtoyait Thunder Storm.