Mega Man The Wily Wars : quand le robot bleu de Capcom s’invitait chez SEGA

À noter qu’une fois les trois jeux terminés, ce Mega Man The Wily Wars donne la possibilité au joueur de profiter… d’un jeu inédit ! En effet, on déverrouille alors le mode Wily Tower, qui permet de s’adonner à un opus inédit, avec trois nouveaux robots à vaincre ; à savoir Buster Rod.G, Mega Water et Hyper Storm. Trois nouveaux robots regroupés dans une unité baptisée « Genesis Unit » (Mega Drive… Genesis… vous l’avez ?), et qui s’inspirent du roman Journey to the West.