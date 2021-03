Castlevania: The New Generation sur SEGA Mega Drive, plus fort que Super Castlevania IV ?

Avec Castlevania : The New Generation, pas question d’un quelconque portage, puisqu’il s’agit bien ici d’un épisode 100% inédit, concocté (en partie) par certains membres de la team Castlevania NES. Ces derniers ont souhaité rester fidèles aux racines Castlevania, tout en ajoutant une touche plus « personnelle ».

Et cela se traduit par un scénario qui mélange fiction et réalité, inspiré non seulement par le Bram Stoker de Dracula, mais aussi par Elizabeth Bartley, laquelle entreprend de ressusciter le seigneur des Ténèbres, tout cela sur fond de première Guerre Mondiale en 1917.