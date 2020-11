Blood Omen : Legacy of Kain, le saigneur du troupeau !

En 1996, j'ai alors 15 ans, et la PlayStation vient à peine de débarquer sur le marché européen avec ses promesses de jeux plus adultes et de polygones en pagaille. Un certain Resident Evil fait d'ailleurs alors figure de porte étendard de cette nouvelle génération de titres mêlant mise en scène cinématographique et représentation en 3D d'un réalisme encore jamais vu. Il se dit alors que le jeu vidéo est en train de passer à l'âge adulte et qu'il finira par se détourner de la 2D, inexorablement.