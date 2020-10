Dungeon Master : le jeu de rôle en vue subjective et en temps réel... dès 1987

Chaos Strikes Back c’est un peu le New Game + de Dungeon Master : on prend les mêmes et on fait souffrir les joueurs qui n’en avaient pas eu assez. Le carton tant critique que populaire de Dungeon Master s’est retrouvé avec Chaos Strikes Back sorti deux ans plus tard. En revanche, la vraie suite – Dungeon Master II: The Legend of Skullkeep – n’a pas connu pareil destin. Publiée quatre ans plus tard au Japon où elle a rencontré un certain succès, elle n’est sortie qu’en 1995 dans le reste du monde.