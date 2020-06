Bloodstained: Curse of the Moon 2, un nouveau Castlevania 2D "old school" bientôt sur consoles et PC

Toujours développé par Inti Creates et ArtPlay, sous la tutelle de Koji « IGA » Igarashi (à qui l'on doit de nombreux Castlevania), ce Bloodstained: Curse of the Moon 2 est la suite directe du jeu lancé en mai 2018, développé en guise de « bonus » à l'opus Ritual of the Night lancé l'année suivante.