Secret of Mana sur Super Nintendo : comme Zelda A Link to the Past... mais en mieux ?

Secret of Mana se démarque des jeux du moment par une particularité très étonnante à l’époque : la possibilité de jouer trois héros diffférents. En effet, en solo, on pourra jongler entre les différents personnages (en pressant Select), et laisser les deux héros restants à l’IA (on y reviendra…).

Mais en branchant une seconde manette, on pouvait vivre l’aventure à deux en simultané ! Et avec un multitap, on pouvait même profiter de Secret of Mana à trois ! Et là, c’était clairement la gifle.