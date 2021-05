Super Mario RPG : le mariage improbable entre Nintendo et Squaresoft

En 1996, la Super Nintendo est en fin de vie, face à une PlayStation qui attire tous les regards. Or, à un petit mois à peine de la commercialisation de la Nintendo 64 (au Japon), sort un certain Super Mario RPG. Un titre lancé uniquement au Japon et aux Etats-Unis (sous-titré « Legend of the Seven Stars »), qui faisait alors le pari fou de transposer l’univers de Super Mario Bros dans un jeu de rôle, façon Final Fantasy. Il s’agit d’ailleurs du tout dernier jeu estampillé « Mario » de la Super Nintendo, précurseur de la tendance « RPG » du plombier moustachu, poursuivie par Mario & Luigi ou encore Paper Mario.