Super Mario 64 : et Nintendo inventa la 3D (oui, carrément)

Et pourtant, cela fait déjà quelques temps qu'un certain « Project Reality » fait parler de lui. Nintendo s'est alors acoquiné avec Silicon Graphics et promet d'écraser la concurrence avec un monstre de technologie. D'abord baptisée Ultra 64, cette nouvelle console se pavane sans complexes dans les encarts publicitaires des magazines deux avant sa sortie. Nintendo tente par ce biais d'inviter les joueurs à la patience en suggérant que la génération 32-bits est d'ores et déjà dépassée. Oui mais voilà : tandis que Nintendo multiplie les promesses et les mises en garde, SEGA et Sony sortent des jeux et entrent dans l'histoire. Il faudra attendre l'année 1996, soit près de deux ans après ses concurrents, pour que Nintendo mettent ses paroles en actes. Et avec la manière !