Un bug corrigé par certaines versions modifiées du jeu originel, qui permettent de poursuivre sa partie et de continuer à accumuler des points, et dont Michael Khanh est récemment venu à bout, en terminant le niveau 255 en direct sur Twitch. Une fois parvenu à ce stade, le jeu redémarre de lui-même au premier niveau, Tetris n'ayant pas été programmé pour proposer un niveau supérieur au niveau 255.

Il aura fallu un peu plus d'une heure et vingt minutes à dogplayingtris pour venir à bout du célèbre jeu de notre enfance, et assister par la même à la « renaissance » de ce dernier. Le jeune joueur a même poussé le vice en poursuivant sa partie, avant d'abandonner la partie au niveau 91 et d'indiquer « je ne veux plus jamais jouer à ce jeu ! ».