Apple a bien créé le Tetris de l'iPod... mais il n'a jamais été commercialisé

L'iPod a littéralement révolutionné notre façon d'écouter de la musique lorsqu'il est sorti en 2001. Un design élégant, très compact, une interface intuitive et une qualité sonore bien supérieure à celle des lecteurs de l'époque, le petit baladeur numérique avait tout pour plaire. Il a ensuite évolué en de nombreuses versions différentes, toujours plus évoluées et puissantes. Sa carrière aura duré plus de 20 ans, puisque Apple a décidé de mettre fin à sa production en 2022.

Ce petit appareil recèle encore des secrets, puisqu'on a découvert un jeu baptisé Stacker, une copie conforme et non commercialisée de Tetris, sur un prototype de la troisième génération de l'iPod.