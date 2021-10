Il y a 20 ans, Apple révolutionnait le monde des baladeurs MP3 avec l'iPod

C’est Jon Rubenstein, ténor d’Apple, qui visite alors les usines Toshiba et tombe sur un disque dur miniature de plus de 5 Go. En faire une sorte de baladeur MP3 de haute capacité, c’est l’idée géniale qui germe dans les bureaux d’Apple au début du millénaire. Avec dix millions de dollars investis, Michael Dhuey, ingénieur mécanique, se retrouve à la tête du projet. Il se remémore des conditions de travail particulières :

« On était dans un building secret loin du campus principal. On travaillait 10 heures par jour, souvent le samedi et le dimanche. On se faisait livrer à manger. Pour des raisons de sécurité, le personnel de nettoyage avait un accès limité. Les poubelles se sont tellement accumulées qu’on a eu des rats dans le bâtiment. »