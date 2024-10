Évidemment, bien qu'il soit bel et bien possible de faire fonctionner Windows 95 sur une New Nintendo 3DS, il n'y a en réalité aucune raison de le faire, si ce n'est pour « la beauté du geste ».

Outre une installation particulièrement longue et fastidieuse, l'opération ne permet pas grand-chose, si ce n'est provoquer un plantage lors du lancement de certains logiciels musicaux. Pas (trop) de souci en revanche pour lancer la calculatrice ou encore le bloc-notes. Pas d'interface tactile non plus pour Windows 95, sans compter une lisibilité générale somme toute très relative…