iPhone : le premier émulateur de PC arrive sur l'App Store

Il n'est toutefois pas question de faire tourner les jeux PC les plus récents, mais UTM SE permet malgré tout de retrouver certaines expériences d'antan comme Doom ou 3D Pinball.

L'application ne permet pas le JIT (pour Just In Time), soit une technique de compilation permettant d'optimiser les performances. UTM SE supporte le mode VGA pour les graphismes et le mode terminal pour les OS textuels uniquement. De plus, il est compatible avec l'Apple Vision Pro, dont la commercialisation internationale a débuté tout récemment.