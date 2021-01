Ce fan a construit une toute petite Nintendo 64 portable

Une Nintendo 64 Portable qui renferme la véritable architecture de la console et qui est compatible avec les cartouches originales de Nintendo. Pas d'émulation donc, avec en prime une console ultra compacte de la taille d'une cartouche N64.

Côté conception, les modders ont tenu à installer ici deux sticks analogiques, repris de la Nintendo Switch. On y retrouve aussi un petit écran de 3,5", capable d'afficher une image en 320 x 240 pixels.

Côté autonomie, la machine permet de jouer environ une heure et demie seulement, mais elle permet de jouer à Super Mario 64, à Zelda: Ocarina of Time ou encore à Perfect Dark « on the go ».