DOOM qui tourne sur une Nintendo Game & Watch nouvelle génération, c'est fait !

Disponible depuis quelques jours, la nouvelle Game & Watch: Super Mario Bros a déjà fait l'objet d'un test complet dans les colonnes de Clubic.

Petite console à la fois moderne et vintage, la Game & Watch profite d'une conception particulièrement fidèle aux modèles des années 80. À bord, on retrouve simplement trois jeux, à savoir Super Mario Bros, The Lost Levels et Ball.