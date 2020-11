Insolite : la musique At Doom's Gate de Doom reproduite grâce au retour haptique de la manette PS5

Faire tourner les jeux DOOM de manière insolite est devenue une sorte de tradition. On sait désormais qu'il est possible de faire tourner le premier jeu sur un ordinateur virtuel sous Windows 95 dans Minecraft, sur un test de grossesse ou à l'aide de plus d'une centaine de patates décomposées.

Plus récemment encore, DOOM Eternal, le dernier-né de la légendaire franchise FPS d'id Software, est devenu jouable sur un frigo connecté grâce à l'arrivée du jeu sur le Xbox Game Pass et l'utilisation de xCloud.

Mais tout ça, c'était avant l'arrivée du matériel next-gen. Le YouTubeur Menneth s'est en effet amusé non pas à faire tourner un jeu DOOM de manière insolite, mais à reproduire At Doom's Gate, l'un des morceaux les plus iconiques de la franchise, grâce au retour haptique de la manette PS5… et un carton.