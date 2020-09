Donkey Kong Country 2 et Mario's Super Picross en route vers la Nintendo Switch

Alors que Super Mario 3D All-Stars est attendu pour vendredi (et que le test arrive très (très) bientôt sur Clubic…), Nintendo va proposer, dès la semaine suivante, une nouvelle salve de jeux « classiques » via les applications Super Nintendo et NES, de la Switch.

Parmi les nouveaux arrivants, la suite du cultissime Donkey Kong Country, avec un second opus baptisé Diddy's Kong Quest. À cela s'ajoutera un certain Mario's Super Picross, pour la plus grande joie des joueurs américains notamment, le titre n'ayant jamais été commercialisé auparavant chez l'oncle Sam.