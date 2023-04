Ne regardez pas ce Game Boy en LEGO, vous allez le vouloir

Au total, la création réalisée par Nick Lever a nécessité un total de 364 pièces LEGO, dont 115 pièces uniques, la plupart étant d'ailleurs disponibles à la vente.

Parallèlement à la console, ce sont certaines cartouches qui ont également été reproduites à la sauce LEGO, et il est même possible de clipser ces dernières dans le port prévu à cet effet. Les connaisseurs auront reconnu Pokémon Rouge et Bleu, Tetris et Zelda: Link's Awakening. À noter que la croix directionnelle est elle aussi cliquable.