Une Game Boy mais à l'horizontale ? C'est oui !

Parmi les améliorations notables, on peut mentionner l'écran Dot Matrix et le panneau PCB, remplacés par une version modifiée du panneau PCB, avec un kit d'écran IPS en prime. Comme vous pouvez le constater sur l'image en introduction de l'article et dans la vidéo, ce nouvel écran offre une image nettement plus claire et une meilleure qualité de contraste.