Cette console 8 bits aux allures de Game Boy miniature va vous étonner !

Depuis quelques jours, ce même Kevin Bates a mis en ligne son nouveau projet : Arduboy Mini. Il s'agit encore et toujours d'une console portable, mais cette version mini est plus petite que jamais, avec écran OLED (128 x 64 pixels), un port USB et six boutons, greffés sur une carte mère de la taille d'une (petite) boîte d'allumettes.