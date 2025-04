Si le développement d'un remaster pour Elder Scolls IV : Oblivion était ce que l'on peut appeler un « secret de polichinelle », Bethesda était parvenu à entourer d'un voile de mystère la date de sortie exacte de son jeu.

Il y a exactement une semaine, les premières fuites majeures ne laissaient toutefois plus de place au doute et quelques heures après l'avoir officiellement présenté au public, Bethesda commercialisait le jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais aussi et surtout – pour nous à Clubic – sur PC.