Overwatch : Blizzard a l'intention de sérieusement bousculer l'équilibre du jeu

Des propositions à expérimenter

Des héros bannis chaque semaine

Source : Polygon, Blizzard

En effet, avec une nouvelle vidéo présentée par leJeff Kaplan, le studio présente une importante mise à jour prochaine et ses plans pour les mois à venir.La saison 21 d'Overwatch débutera au mois de mars, et Blizzard compte bien bousculer les habitudes de la communauté puisque celle-ci en émet fréquemment le souhait. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Jeff Kaplan aujourd'hui au travers de la traditionnelle, en détaillant les nouveautés prévues par les créateurs du jeu.Au premier rang de ces dernières, on trouve un nouveau mode de jeu baptiséet qui permettra à tout joueur, sur PC ou console, d'expérimenter des nouveautés sur lesquelles le studio est en train de travailler. Comme l'explique Jeff Kaplan, le test, dans ce mode, d'un changement apporté au jeu ne garantira pas son implémentation par la suite, via une mise à jour. Justement, le modea pour vocation d'analyser la manière dont les joueurs réagissent à ces propositions d'évolutions, et leur impact sur l'équilibre général du jeu, avant de décider si elles seront retenues ou non.Une nouveauté bienvenue puisque le studio prévoit de redistribuer les cartes beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Là encore, Jeff Kaplan s'appuie sur lesde la communauté qui, selon lui, réclame régulièrement des rééquilibrages. Qu'à cela ne tienne, elle semble avoir été entendue puisque le studio promet qu'à l'avenir les mises à jour seront beaucoup plus nombreuses et s'attaqueront «». Et comme cette bonne résolution ne serait que vaine promesse si elle n'était mise en oeuvre sans tarder,accueillera un tout nouveau système baptiséau lancement de la saison 21.Concrètement, Blizzard bannira un ou plusieurs héros des parties compétitives chaque semaine, afin d'ébranler ladu jeu et d'éviter que la communauté ne se repose sur ses lauriers. La fréquence à laquelle ces bannissements interviendront pourra d'ailleurs changer à l'avenir et devenir quotidienne, par exemple, voire même changer entre chaque partie, rien n'étant encore gravé dans le marbre.Mais que les joueurs désireux de ne surtout rien changer à leurs habitudes se rassurent, ce système dene concernera pas les modeset