Les acheteurs de Warcraft III: Reforged vont pouvoir se faire rembourser

Le cauchemar continue pour Warcraft III: Reforged (et ses joueurs)...

Reculer pour mieux sauter ?

Source : Blizzard

Disponible depuis quelques jours, Warcraft III : Reforged ne laisse pas les joueurs indifférents... Mais pas forcément comme l'aurait souhaité Blizzard. En effet, de nombreux joueurs ont déjà fait part de leur vif mécontentement vis-à-vis du retour deLe jeu est actuellement crédité de la note de 0,5/10 sur Metacritic, résultat basé sur plus de 21 000 évaluations... Unimpressionnant, historique même, et une vraie catastrophe pour Blizzard, qui vient de mettre en place un programme de remboursement. Les joueurs désireux de se faire rembourser n'ont désormais qu'à justifier leur achat du jeu pour que leur demande soit aussitôt acceptée.À noter toutefois que le remboursement ne permet pas de revenir automatiquement à la version «» de... En effet, rappelons qu'avec, Blizzard a notamment revu les conditions d'utilisation du jeu pour s'arroger la propriété des mods et autres éléments créés par la communauté, sans oublier de nombreux soucis techniques et autres promesses non tenues...Reste désormais à voir quel sera l'accueil réservé par les joueurs au futur Diablo IV , car comme chacun le sait, si on peut tromper une fois un joueur, si on peut tromper une fois mille joueurs, on ne peut pas tromper mille fois mille joueurs...