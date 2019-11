Diablo IV : 25 minutes de gameplay pour découvrir le Barbare et la Sorcière

© Blizzard

Un univers plus sombre et des combats toujours plus intenses

Justement, Game Informer est revenu de la Blizzcon avec quelques vidéos issues de la démonstration jouable qui leur a été proposée en Californie. Et le site de proposer pas moins de 25 minutes de gameplay avec la classe Barbare, et un quart d'heure en compagnie de la Sorcière. Une séquence de gameplay avec le Druide sera mise en ligne plus tard dans la semaine.Les journalistes de Game Informer nous emmènent dans la contrée de Skasglen où leur Barbare d'avatar doit mener à bien une quête principale visant à guérir un enfant d'une mystérieuse malédiction.En groupe avec un Druide et une Sorcière (les deux autres classes pour l'instant dévoilées par Blizzard), leur quête les mène dans un donjon évidemment infesté de bestioles peu ragoûtantes qui les guideront vers un boss tout aussi répugnant.L'occasion de faire la démonstration des nouvelles capacités de cette classe iconique, ainsi que d'observer les ajustements réalisés par Blizzard en termes de gameplay et d'ambiance par rapport à unplus coloré.