Ubisoft annonce son nouveau jeu de stratégie sur mobile : "Might & Magic Heroes: Era of Chaos"

Du Might & Magic plutôt classique

Les pré-inscriptions sont ouvertes

Source : Android Police

Le jeu est un RPG tactique au tour par tour, qui reprend les bases de la série. Évoluant sur une carte, les joueurs doivent faire évoluer leurs villes, bâtiments et unités de combats, gérer des escarmouches et lancer des sièges de châteaux avec les fameux champs de bataille en hexagones. Pas de doute, l'esprit «» que l'on connaît est bien là.propose un retour en Erathia, sur les terres de, l'un des épisodes les plus emblématiques de la licence. Ubisoft cherche clairement à jouer sur la nostalgie ici, en essayant d'attirer les joueurs qui ont touché au jeu sorti en 1999 (ça ne nous rajeunit pas) sur PC.Le titre est déjà disponible en test depuis le 24 octobre 2019 en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Pour le reste du monde, il va falloir se montrer encore un peu patient puisque pour l'instant, aucune date de lancement correspondante n'a été communiquée.Ubisoft a néanmoins ouvert les pré-inscriptions qui permettront d'être prévenu dès quesera disponible sur votre appareil. Pour les utilisateurs Android, il faut bien entendu passer par le Google Play Store , et pour les possesseurs d'un iPhone ou d'un iPad, par l'App Store.À noter que la pré-inscription donne droit à quelques bonus en jeu : le skin de héros exclusif Pirate Catherine, trois clés en or, 300 ressources de Dragonsteel et de Shadowsteel et un montant de 77 777 pièces d'or. De quoi partir sur de bonnes bases. Attention cependant, vous ne pourrez obtenir ces récompenses que si vous téléchargez le titre au maximum une semaine après sa sortie à l'international.