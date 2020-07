Pour ses 10 ans, StarCraft II profite d'un patch 5.0 conséquent

Outre l'ajout d'un compte à rebours avant le début d'une partie en multijoueurs et plusieurs modifications pour le mode Coop - dont un système de Prestige qui donnera accès à de nouveaux talents aux joueurs les plus motivés -, c'est surtout l'éditeur de cartes qui profite de ce patch.

Impossible de tout relever, mais les joueurs qui aiment créer du contenu disposeront de nombreux nouveaux outils. On relèvera notamment le support du cheminement de l'eau (provenant de l'éditeur de Warcraft 3) et des multiples couches de falaises pour les cartes (jusqu'à 15 elles étaient jusque là limitées à trois), ou encore un système d'orbes pour les attaques et de déplacement en formation pour les unités.