Mike Morhaime, co-fondateur de Blizzard, de retour aux affaires avec une nouvelle société, Dreamhaven

Moonshot est dirigé par Jason Chayes (Hearthstone), Dustin Browder (Heroes of the Storm) et Ben Thompson (Hearthstone). Côté Secret Door, Chris Sigaty (Warcraft III), Alan Dabiri (Warcraft III) et Eric Dodds (Hearthstone) seront aux manettes. Notez que tous ces hommes expérimentés n'ont pas uniquement travaillé sur les jeux mentionnés en exemples, mais bien sur plusieurs projets de Blizzard (dont Starcraft II pour la plupart) et d'autres studios. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toute l'équipe et leurs descriptions sur le site officiel de Dreamhaven.

S'il n'est pas encore question d'obtenir des informations sur les premiers jeux qui seront produits par Morhaime et ses équipes, reste que les directions et promesses affichées sur le site donnent envie d'y croire. Il est notamment évoqué la volonté de « réimaginer le modèle de studio de développement en leur donnant les moyens d'établir une identité, des voix et des cultures indépendantes », tandis que la firme semble viser un équilibre situé entre petit studio indépendant où il fait bon travailler et grosse machine de production dotée de moyens conséquents.