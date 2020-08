Les employés de Blizzard font la lumière sur d'inquiétantes disparités salariales

Des dirigeants de mieux en mieux rémunérés

Jessica Taylor, porte-parole d’Activision Blizzard, tempère les révélations du journal. « Notre objectif a toujours été de nous assurer de compenser nos employés justement et compétitivement. Nous passons constamment en revue les philosophies d’augmentation afin de mieux reconnaître le talent de nos meilleurs éléments et pour rester compétitifs dans l’industrie, avec pour objectif de récompenser et d’investir davantage sur nos meilleurs employés. »

Un discours consensuel, qui fait tache lorsqu’il est adossé à la feuille de calcul partagée par les employés, qui liste également le salaire des plus gros dirigeants de l’entreprise, à commencer par Bobby Kotick, le CEO d’Activision Blizzard. L’homme à la tête de l’entreprise aurait été rémunéré à hauteur de 40 millions de dollars en 2019. Un chiffre qui ne prend pas en compte les divers bonus et dividendes qui gonflent encore le montant final. Dennis Durkin, CFO de l’entreprise, aurait quant à lui touché 15 millions de dollars de bonus et de dividendes la même année.