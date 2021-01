Blizzard commence le déploiement de la version 2.0 de son application Battle.net

Blizzard aura assurément pris sont temps, mais la nouvelle version majeure de son launcher Battle.net est enfin prête à quitter son statut de bêta. En effet, en commençant pour le moment par certains joueurs en Amérique du Nord afin de s'assurer de sa stabilité, la mouture 2.0 de l'application est en cours de déploiement. Pour les autres, il faudra attendre les prochaines semaines.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran en illustration, le nouveau Battle.net revoit sérieusement l'agencement des éléments de son interface (les jeux passent d'une colonne à gauche à un bandeau en haut, les actualités des jeux sont mieux intégrées, la colonne des amis est plus riche et directement visible, etc.). L'accessibilité est également améliorée, puisqu'il est notamment possible de naviguer au clavier.

Peu de nouveautés donc, si ce n'est que le nouveau centre de notifications regroupe désormais les messages et téléchargements.