League of Legends Wild Rift : ce qui change avec la version mobile du MOBA de Riot

Au lancement, League of Legends: Wild Rift ne comprendra que 47 champions par rapport aux 152 présents sur le jeu original. Cela s'inscrit notamment dans une optique de découverte progressive du jeu pour les néophytes, autrement noyés par trop de champions, et d'équilibrage pour une jouabilité forcément remaniée. Les microtransactions pour les acquérir sont cependant toujours présentes, pour des tarifs relativement élevés d'environ 8 € par champion.

Autre différence notable, la structure de la sacro-sainte map « 3 lanes » en elle-même, seule et unique map présente au lancement du jeu. Celle-ci se trouve plus compressée, donc plus rapide à parcourir de long en large. Le Nexus se voit quant à lui bien plus exposé, amputé des tours qui le protègent sur le jeu original. Les tours et inhibiteurs jalonnant les trois lignes sont également moins résistantes et donc plus rapides à détruire.

Cela devrait ainsi augurer des parties plus courtes, plus adaptées à une consommation plus occasionnelle sur mobile que le tryhard que l'on peut connaître sur PC.