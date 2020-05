Valorant sortira le 2 juin prochain

La bêta fermée de Valorant, qui a tant fait parler d'elle, clôturera ses serveurs le 28 mai prochain. Mais c'est pour la bonne cause ! En effet, durant un live organisé à l'occasion du Summer Game Fest , les développeurs de chez Riot Games ont officialisé la date de sortie de leur free-to-play. Ainsi, ce dernier débarquera dès le 2 juin 2020 sur PC.

Ainsi, dans tout juste deux petites semaines, tout le monde pourra télécharger gratuitement Valorant sur PC. Pour l'occasion, le jeu accueillera un agent inédit et une carte supplémentaire. De plus, un nouveau mode sera également accessible. Ce dernier devrait permettre de participer à des parties plus courtes.