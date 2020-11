Ruined King, le RPG spin-off de l'univers de League of Legends, se dévoile dans un trailer

Ce titre offrira la possibilité d'incarner cinq champions bien connus du célèbre MOBA de Riot Games : Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pyke, Ahri et Yasuo. Ces six personnages voyageront dans les régions de Bilgewater et des Shadow Isles pour découvrir l'origine d'une mystérieuse Brume Noire qui menace le monde.

Au-delà de ces quelques éléments d'histoire et d'un nouveau trailer, Riot Forge a également partagé une fenêtre de sortie et les plateformes sur lesquelles ce spin-off sera disponible.

Ruined King: A League of Legends Story devrait donc sortir début 2021 sur PC (Steam et Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X | S, PS4, PS5 et Nintendo Switch. À noter que les acquéreurs du jeu sur les consoles actuelles de Microsoft et Sony disposeront d'un upgrade gratuit sur les consoles next-gen.