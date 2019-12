Riot se lance dans l'édition de nouveaux jeux vidéo avec Riot Forge

© Riot Forge

Tous les genres, tant que ça concerne « LoL »

Une expérience à compenser

Source : The Verge

Riot cherche désormais des partenaires du côté de petits studios à l'identité propre, dans le but de créer des jeux, complémentaires avec l'univers deRiot Forge se concentrera donc sur des jeux développant l'univers. La directrice du nouveau label, Leanne Loombe, a déclaré : «».Si en termes d'univers, Riot Forge ne part donc pas de zéro, ce nouveau label reste ouvert en termes de genre, visant, justement, «» dans les types de jeux publiés., qui existe depuis maintenant plus de dix ans, se décline déjà. Le célèbre MOBA doit notamment arriver sur smartphone, alors que Riot annonçait il y a peu un nouveau FPS et une série animée , le tout, bien entendu, reprenant l'univers et/ou les personnages iconiques de « LoL ».Si le studio Riot a fait deun carton mondial, dont la finale a réuni 100 millions de spectateurs , il a beaucoup moins d'expérience dans l'édition d'autres genres. Leanne Loombe reconnaît à ce propos que «».Elle ajoute : «».Les studios partenaires devraient a priori se charger de l'ensemble de la création et du développement des jeux. «