100 millions de spectateurs : la finale du championnat du monde de LoL bat tous les records

19 millions de viewers de plus que l'an passé

La communauté chinoise au rendez-vous

Source : Rift Herald

L'explosion dene fait que commencer et ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin. Alors que les compétitions internationales attirent toujours plus de spectateurs et garantissent desen augmentation constante, un événement en particulier reflète parfaitement cette tendance actuelle : le, organisé du 1er octobre au 3 novembre dernier en Corée du Sud.Remportée par l'équipe chinoise Invictus Gaming face à la team européenne Fnatic, la finale a recensé des chiffres qui en disent long sur le succès du sport électronique. Publiées sur le site LoL Esports par Riot Games, l'éditeur de League of Legends, les métriques enregistrées battent ainsi: 99,6 millions deuniques, 44 millions de téléspectateurs en simultané.À titre de comparaison, et pour replacer ces chiffres dans un contexte, l'édition 2018 du Super Bowl a attiré pas moins de 103,4 millions de curieux . C'est dire le succès des championnats du monde de LoL. La tendance se veut également à la hausse, puisque le cru 2017 avait obtenu des scores plus faibles : 80 millions deuniques, soit 19 millions de moins que cette année.Il faut dire que la finale disputée il y a un peu plus d'un mois était composée d'une, largement suivie et soutenue par sa communauté nationale. Si les détails ne sont pas communiqués par l'éditeur, il serait intéressant de prendre connaissance de la proportion dechinois dans les données communiquées, LoL étant un jeu extrêmement populaire en Empire du Milieu. L'année dernière, deux équipes sud-coréennes se sont affrontées en finale, de quoi expliquer les chiffres plus faibles.