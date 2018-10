Une université britannique lance un cursus dédié à l’eSport

9 250 livres par an

L'eSport : un secteur en forte croissance

L'université devient de lancer un cursus dédié au business et à l'organisation d'événements Trois années pour apprendre les tenants et les aboutissants d'une industrie encore naissance, et pour - à terme - organiser ses propres compétitions.Avec sa facture annuelle de 9 250£ (environ 10 400 euros), le cursus mis au point par l'université de Shaffordshire ne semble rien avoir à envier aux business schools traditionnelles. Un avis partagé par les étudiants de cette première promotion 100% eSport : «», défend Stuart Kosters, un étudiant.Durant cette première année, les futurs managers et organisateurs de compétitions suivront des cours de « Problématiques contemporaines dans l'eSport », « Compétences communicationnelles pour manager » ou encore des projets de simulations pratiques.En deuxième année, le cursus mettra l'accent sur la planification d'événements, leur animation et la création de contenus. En troisième et dernière année, enfin, les étudiants devront organiser leur propre événement eSport pour faire leurs preuves.Ce n'est pas la première fois qu'un cursus dédié à l'enseignement de l'eSport fait parler de lui. Rien qu'en France, on compte de plus en plus « d'écoles de l'eSport », qui se proposent de former aux différents métiers de la profession.C'est notamment le cas de la, ou lade Mulhouse, qui proposent des formations de 9 et 10 mois.Un engouement dont on comprend les enjeux en nous tournant vers les chiffres : les analystes estiment que l'eSport représentera un marché deDes prévisions en hausse de 40% par rapport à 2017.