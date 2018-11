La Team Vitality lève 20 M€, un record pour une équipe européenne d'esport

Devenir la meilleure équipe d'Europe

S'étendre sur de nouveaux jeux

Fondée en 2013,s'est rapidement imposée comme une, avec des joueurs de haut niveau sur League of Legends , Call of Duty ou encore FIFA. Après avoir levé 2,5 millions d'euros en février dernier, l'équipe atteint un nouveau niveau.Vitality a en effet réalisé un tour de table de, établissant ainsi unpour une équipe européenne d'esport. Cette somme n'est rien d'autre que l'investissement de Tej Kohli, entrepreneur et milliardaire indien, qui dispose notamment d'un fonds de 50 millions d'euros dédié à l'esport.Pour Nicolas Maurer, cofondateur et directeur général de Vitality, l'idée de cette levée de fonds est de «», en commençant par être leader en Europe. Plus concrètement, cela signifieen 2019, pour atteindre 10 millions d'euros et renforcer les équipes côté jeux, mais également côté staff (marketing, vidéo...).Avec cette levée de fonds, la Team Vitality affirme ses ambitions, en particulier sur LoL. L'équipe a déjà beaucoup investi sur ce jeu et entend continuer sa progression, pourau sein de la communauté.Toutefois, les ambitions de Vitality ne s'arrêtent pas là. L'équipe cherche également à. Après avoir constitué une équipe sur Counter-Strike, elle vise désormais Dota 2 . En revanche, d'après Nicolas Maurer, Overwatch reste «», pour l'instant laissé de côté.Vitality se donne donc les moyens de ses ambitions, mais la lutte s'annonce âpre face à d'autres acteurs du esport.a ainsi annoncé, il y a quelques semaines à peine, une levée de fonds de 50 millions de dollars (environ 44,2 millions d'euros).