E-sport aux JO : le président du CIO défavorable aux jeux violents

Des « killer games » qui créent la polémique

Les jeux de sport comme discipline olympique ?

Si l'e-sport pourrait bel et bien devenir une discipline des jeux olympiques, il en va autrement des jeux où il est question deson adversaire, comme c'est le cas dans tout FPS et dans certains MMORPG. S'adressant aux journalistes d'AP News en marge d'une démonstration de sports électroniques, Thomas Bach a déclaré"killer games"Médaillé d'escrime, le dirigeant allemand défend sa position en comparant les sports de combat et les killer games :Au vu de ses déclarations hostiles, il y aura probablement peu de chances de voir des titres comme CS:GO, Overwatch, LoL, Dota 2, ou encore Quake Champions être intégrés à la programmation des Jeux olympiques. Surtout que ce n'est pas la première fois que le président du CIO tacle ce genre de jeux vidéo.Il reste toutefois une chance pour l'e-sport d'être considéré comme une discipline olympique, notamment par le biais des jeux de sport et de cartes.Les démonstrations officielles ayant eu lieu pendant les Jeux asiatiques, qui se sont tenus entre le 18 août et le 2 septembre dernier en Inde, laissent à penser que l'e-sport pourrait intégrer les JO dès l'édition 2022. Six jeux compétitifs ont été présentés à cette occasion : League of Legends, Arena of Valor, HearthStone, Clash Royale, PES 2018, et sans oublier Starcraft II.On aura donc peut-être la chance d'assister, aux Jeux olympiques d'été de Paris en 2024, à un événement historique pour l'e-sport.