Une équipe de Dota 2 disqualifiée à cause d'une souris

Un coup dur pour l'équipe péruvienne

La supercherie dénoncée sur Reddit, mais Thunder Predator se défend

Modifié le 28/06/2018 à 09h37

Le joueur incriminé est accusé d'avoir utilisé une commande programmée lors de la partie. La supercherie aurait été dénoncée sur Reddit par les internautes , et l'organisation en charge du tournoi a donc décidé de sévir.Une équipe originaire du Pérou, Thunder Predator, a été renvoyée des phases de qualification régionale pour le tournoi The International de Dota 2, qui se déroulera cet été, du 20 au 25 août 2018. The International est le tournoi final du Dota Pro Circuit. Chaque année legénéré dépasse le million de dollars. Et pour sa huitième édition, il devrait être proche de 20 millions de dollars.Le joueur Atún serait responsable de la disqualification de son équipe. Ce dernier aurait utilisé une souris Razer programmable, ce qui est considéré comme un atout désavantageux. Il y aurait de surcroît installé des commandes macro en utilisant l'outil de configuration Synapse. Ce genre de pratique est complètement interdit par l'éditeur du jeu, Valve, lors des tournois. Et généralement, l'organisme se montre impartial quand une tricherie a lieu.La tricherie d'Atún aurait été dénoncée sur Reddit par certains internautes. Dans le troisième match de Thunder vs SG, il a choisi d'utiliser un personnage du jeu difficile à maîtriser, Meepo , un gobelin qui a la particularité d'engranger de puissants dégâts grâce à ses clones téléportés autour de la carte. Mais chaque Meepo doit être géré individuellement, et il est difficile pour des joueurs qualifiés de gérer autant de personnages individuels dans le feu de l'action. Durant la partie Atún aurait fait une manipulation suspecte, il a bougé trois de ses clones presque simultanément. Ce qui demande normalement plusieurs secondes à un joueur ne lui aurait pris qu'une demi-seconde. Une manipulation impossible pour les humains.Mais la team péruvienne Thunder Predator se défend dans un post sur Facebook : «». Dans ce post il est expliqué qu'Atún a «».L'équipe restera tout de même disqualifiée et ne participera pas à la huitième édition du tournois The international.