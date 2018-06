Les IA d'Elon Musk vont défier la crème des joueurs de Dota 2

Dota plus complexe que les jeux de plateau

Un système de récompenses pour entraîner l'IA

Modifié le 26/06/2018 à 11h48

La rencontre de l'Homme contre la machine aura lieu cet été lors de, le tournoi majeur de l'e-sport surBattre un joueur humain en un-contre-un à, la machine l'a déjà fait : ça s'est passé à l'été 2017. Mais qu'en sera-t-il en match 5v5 ? Réponse dans quelques semaines. Le laboratoire de recherches en intelligence artificiellevient d'annoncer qu'elle était en train de former une équipe d'IA, à même de défier les meilleurs équipes amateurs de la planète surL'air de rien, le défi est relevé : face à une équipe de joueurs aguerris, sachant se coordonner, ruser, déployer des stratégies de long terme, l'IA, qui compte certains atouts (pas d'erreurs de clics, pas de querelles d'ego, prise de décision ultra-rapide), saura-t-elle déjouer tous les pièges de ses adversaires de chair ? L'enjeu pour OpenAI : parvenir à créer un collectif fonctionnel et efficace d'IA parfaitement coordonnées.Les jeux vidéo sont pour l'IA un terrain de jeu nettement plus compliqué que les jeux de plateau. L'aire de jeu, d'abord, est beaucoup plus vaste, les mouvements possibles plus nombreux, de même que la quantité de données à filtrer avant chaque décision. OpenAI a donc eu recours à des méthodes de(apprentissage par renforcement), qui consistent à laisser l'IA apprendre par elle-même comment accomplir ses objectifs, en multipliant les tentatives et en corrigeant ses erreurs. L'IA est encouragée à persévérer par un système de récompenses, qui lui permet d'engranger des points.Pour son combat à venir, l'équipe d'OpenAI s'entraîne depuis des mois avec seulement 5 personnages (Necrophos, Sniper, Viper, Crystal Maiden et Lich) au rythme quotidien de 180de jeu, en temps accéléré. Quand il faut de 10.000 à 20.000 heures de jeu à un humain pour devenir pro, les IA ont déjà acquis l'expérience cumulée de centaines de vies. L'équipe de bots a déjà joué 5 matches contre des équipes de semipros, pour un bilan de 4 victoires et 1 nul. S'imposera-t-elle à The International ? Réponse à partir du 20 août.