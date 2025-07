Dans l’Atlantique, près de 70 % des ouragans prennent naissance à partir des vagues de l'est. Ce sont de vastes amas de vent et d’humidité qui se déplacent d’est en ouest, principalement en été et en l’automne. Seule une minorité d’entre elles deviendra plus tard un ouragan, mais ce sont précisément celles-là qu’il faut apprendre à repérer tôt.

Jusqu'à aujourd'hui, l'analyse de ces vagues potentiellement délétères s'établissait principalement sur l'expertise humaine. Les analystes du TAFB (Tropical Analysis and Forecast Branch) du NHC les identifiaient manuellement à partir d’images satellites et de diagnostics météorologiques. Un travail de fourmi, non automatisé, aidé tout de même par des modèles de prévisions climatiques basés sur la physique. Même conjointement, ces deux méthodes peinaient à suivre correctement le suivi de ces perturbations.

Will Downs, pour s'affranchir de cette limite, a entraîné son modèle sur les nombreux rapports édités par le TAFB, qui consignent depuis plusieurs décennies les positions et caractéristiques de ces ondes. Il a ensuite intégré ces données à des réanalyses climatiques, fournissant au modèle les conditions environnementales réelles dans lesquelles chaque onde s’est déplacée.

« Mon modèle d’IA est plus flexible, car il peut détecter différents motifs, ainsi que différentes intensités et types de vagues tropicales, grâce à ses nombreuses couches intégrées [NDLR : les « couches » désignent ici les différentes strates du réseau de neurones profonds utilisées par le modèle. Chacune d’elles traite un aspect particulier des données : pression, humidité, dynamique des vents, etc.] », explique-t-il.

Le modèle de Downs détecte aussi d'autres structures essentielles à la dynamique cyclonique, comme la zone de convergence intertropicale ou le thalweg de mousson dans l’Atlantique tropical. Ces zones de basse pression, où l’humidité s’accumule et favorise les mouvements verticaux de l’air, jouent un rôle clé dans la genèse de ces gigantesques tempêtes. En deux ans, Downs a peaufiné son système jusqu’à atteindre une fiabilité suffisante pour une utilisation en conditions réelles.