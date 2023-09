Des prévisions d'ouragans sont plus rapides et précises grâce à l'intelligence artificielle

En réalité, et cela vaut d'autant plus pour les ouragans, les prévisions demeurent encore très en deçà de la théorie. Et il ne faut pas oublier que les modèles d'IA ne manquent pas de défauts. Ils ont en effet tendance à minimiser les valeurs aberrantes et ont du mal à prédire les précipitations. Les chercheurs travaillent ainsi sur la façon dont il est possible d'améliorer ces aspects, en intégrant des données plus détaillées. Le patron de la recherche chez DeepMind, Shakir Mohamed, explique travailler sur une approche radar localisée, baptisée NowCasting, qui constituerait un début de prédiction de pluie. Mais nous n'en sommes qu'au stade des prémices.