Google : cet outil alimenté par IA veut aider à combattre les effets du changement climatique

La végétalisation des grandes aires urbaines est devenue un sujet majeur pour les élus et les experts. On ne compte plus le nombre de mesures prises durant les canicules qui montrent que des rues dotées d'arbres en bonne santé réduisent considérablement les effets de la chaleur sur la population. Google a bien saisi les enjeux et développe de nombreux outils qui s'adressent aussi bien aux chercheurs qu'au public.

Testé dans une douzaine de villes, Tree Canopy (Couverture Arborée) sera bientôt étendu à plus de 350 villes, dont Sydney, Lisbonne et Paris. Concrètement, l'outil associe les images aériennes à une IA pour permettre aux agglomérations d'avoir un meilleur aperçu de leur végétalisation. Cela les aide à planifier au mieux les initiatives liées à l'implantation d'arbres et à gérer le plus efficacement possible les espaces verts.

Intégré à l'application Environnemental Insights Explorer, Tree Canopy est associé à une autre IA qui identifie les toits les plus à même d'être modifiés pour qu'ils puissent renvoyer le plus de rayons possible, et donc faire baisser la chaleur. Là encore, il s'agit d'aider les villes à installer des toits froids dans les zones critiques.