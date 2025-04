Jolan

Je partage les avis sur le coté « sensationnel » du terme « perte de contrôle » qui n’est pas utilisé par la sommité IA, mais par l’auteur Clubic.

Pour compléter les réponses déjà faites, c’est effectivement connu depuis longtemps pour les réseaux neuronaux. On le retrouve dans la reconnaissance d’image. J’avais lu un article ou des chercheurs expliquaient qu’ils ne savaient pas comment leur IA reconnaissait un Lion ou pouvait donner l’age d’une personne depuis une photo.

Ils ont creusé la question et se sont aperçus que l’IA reconnaissait le Lion, non à sa crinière mais à ses yeux et déduisait l’age non à cause des rides mais à cause de la longueur du lobe de l’oreille.

C’est un peu flippant quand même. Car s’il n’y a pas de perte de contrôle de l’IA, il risque d’y a une perte de contrôles des décisions. D’ici peu, ta banque te refusera un prêt sans pouvoir te dire « pourquoi » elle le refuse. C’est une IA qui aura dit que tu était « à risque ». Impossible pour toi donc de corriger la situation. Idem pour un visa pour entrer dans un pays etc. Ce ne sont que 2 exemples.