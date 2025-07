Quand on le connaît, on se dit que c'est à peine croyable d'avoir pu enregistrer un tel mot de passe, pourtant parmi les plus utilisés. Encore fallait-il y penser. Ian Carroll et Sam Curry n’avaient pas prévu d’entrer aussi loin dans le système. À l’origine, ils s’intéressaient simplement à la manière dont un chatbot gérait les entretiens d’embauche. Ils ont commencé à discuter avec Olivia, puis se sont demandé ce qui se passait en coulisses. L’un d’eux a remarqué un lien d’administration sur la page McHire. Il a saisi “admin” comme identifiant, puis “123456” comme mot de passe. L’accès a été validé.

« C’est plus fréquent qu’on ne le croit », a expliqué Ian Carroll à Wired. Aucun second facteur d’authentification ne bloquait la connexion. Le compte concerné n’avait pas été utilisé depuis 2019. Il s’agissait d’un environnement de test, mais parfaitement relié aux bases de données de production. En consultant leur propre candidature, créée pour l’expérience, les chercheurs ont compris qu’il suffisait de modifier un chiffre dans l’adresse de l’API pour consulter les données d’un autre candidat. Puis d’un autre. Et encore un autre.