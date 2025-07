La mort efface tout. Et même les souvenirs, en un sens. C'est avec cette idée que la start-up HER a lancé son produit, baptisé « Her-Memories ». Il s'agit d'une solution dotée d'une intelligence artificielle capable de cloner une voix, une personnalité, et de garder des souvenirs.

Il est ainsi possible de créer une « copie » d'une personne, qui puisse être sauvegardée après sa mort, et que ses proches pourront ensuite consulter à loisir, comme un simple album-photo digital. « Her-Memories ne remplace pas les souvenirs humains, elle les préserve et les enrichit en les rendant accessibles de manière interactive et émotionnelle » plaide le fondateur de HER, Mattéo Boso.