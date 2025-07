Si les mastodontes du domaine, Google et OpenAI en tête, ont trouvé des solutions, force est de constater qu'il reste encore des progrès à faire. Pour éviter que les IA oublient systématiquement ce qu'on leur dit, beaucoup misent sur la génération augmentée de récupération mais cela ne fait que contourner le problème. L'objectif est de faire en sorte que l'IA apprenne au fur et à mesure et de façon durable, comme l'humain.